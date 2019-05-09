شمس الكويتية تهاجم بعض رجال الدين: “لدي مشاكل مع كروشهم” -فيديو

حلت المطربة الكويتية شمس ضيفة على الإعلامي “علي العلياني” في برنامجه الرمضاني مجموعة إنسان الذي يعرض على قناة MBC. وضمن الحلقة التي شهدت الكثير من تصريحات شمس المثيرة للجدل وجه العلياني لها سؤالاً حول أسباب انتقادها الدائم لرجال الدين بكافة انتمائاتهم “سواء التيار الديني السياسي أو الدعاة” قائلاً: “هل لديكي طار معهم”.

وأجابت شمس : “بما أننا نطالب بالحرية والاستقلالية فأنا لا أصادر على الناس ولكن لما تكون هذه الآراء يروح ضحايا مئات الآلاف من الناس والشباب في عمر الورد.. إذا ما صار إرهابي بسبب فتاويهم وآرائهم صار ملحد وإذا ما صار ملحد عاش في كآبة وكره حياته.. الشلباب هم ثروة العالم العربي فلا بترول ولا أموال يساوا شيئًا أمام الشباب”. وأضافت: “عندي مشكلة مع طريقة طرحهم فهم يلجلئون لتخويف الناس مقابل أن يجمع المزيد من المال”. واتهمت شمس بعض رجال الدين بالتنفير لا بالترغيب وأنهم لا يفعلون ما يقولون.

وتابعت شمس موجهة حديثها لرجال الدين: “هناك جمعية اسمها جمعية الملحدين العرب فهل اعتذاكم سيرد هؤلاء الملحدين للدين.. هل اعتذاركم سينفع بعد انتحار الشباب من الجنسين بسبب اعتقادهم “لماذا خلقني الله إن أراد أن يعذبني”. وأكدت شمس أن رجال الدين هؤلاء من أصحاب التيار التشددي اضطهدوا المرأة كثيرًا لأنه على علم بأن المرأة عنصر فعال بالمجتمع. وأنهت شمس حديثها في هذه النقطة قائلة: “نعم لدي مشكلة معهم ولدي مشكلة مع كروشهم فعليًا”.