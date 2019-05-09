ريهام سعيد تُصاب بوعكة صحية بعد يوم من زيارتها شريف مدكور

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى منذ ساعات. تأتي هذه الوعكة بعد يوم من زيارة ريهام سعيد الإعلامى شريف مدكور بعد إجرائه عملية استئصال ورم. يذكر أن ريهام سعيد تقدم برنامج "صبايا"، ويذاع على قناة "الحياة"، ولكن البرنامج متوقف حاليًا بسبب شهر رمضان.

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