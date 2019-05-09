كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد انتهاء تصوير لمس أكتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن موعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "لمس أكتاف" والذي تشارك فيه مع الفنان ياسر جلال، وذلك في العشرين من شهر رمضان الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي"، أن تجربتها مع ياسر جلال هذا العام مختلفة، خصوصا في ظل فريق عمل كبير يضم حنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب والمؤلف هاني سرحان "المسلسل حالة خاصة وجديدة بالنسبة لي".

ودعت إيمان جمهورها لمتابعة المسلسل، مضيفة: "(لمس أكتاف) مسلسل هادف بشكل عام، ويوجه رسالة حقيقية وتعبنا فيه وهنخلص تصوير 20 رمضان".

ويضم الموسم الثالث من "كأس إينرجي للدراما" الذي يقدمه محمد طارق أضا يوميا من الأحد للخميس في الحادية عشر مساءً، 26 مسلسلا يتنافسون على اللقب وعلى أكثر من 20 جائزة أخرى، ويحسم هذه الجوائز تصويت الجمهور بالإضافة إلى رأي لجنة التحكيم المكونة النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي.