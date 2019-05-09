كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة ولد الغلابة.. أحمد السقا يتخلى عن مبادئه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجبرنا أحيانا ظروف الحياة القاسية علي فعل أشياء لم تكن علي هوانا، ونتخلي علي مبادئنا، وهذا ماحدث مع الفنان أحمد السقا في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل"ولد الغلابة" التي شهدت تصاعدا مفاجئا وغير متوقعا للأحداث.

بدأت الحلقة الثالثة بذهاب الأستاذ "عيسي"، وأحمد السقا، "لضاحي" محمد ممدوح، ليخبره عن موافقته على العمل معه فى تجارة المخدرات، وقام "عيسي"، بنقل أول نقلة "إستروكس"، من الصعيد إلي القاهرة.

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