كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثالثة ولد الغلابة.. أحمد السقا يتخلى عن مبادئه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجبرنا أحيانا ظروف الحياة القاسية علي فعل أشياء لم تكن علي هوانا، ونتخلي علي مبادئنا، وهذا ماحدث مع الفنان أحمد السقا في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل"ولد الغلابة" التي شهدت تصاعدا مفاجئا وغير متوقعا للأحداث.
بدأت الحلقة الثالثة بذهاب الأستاذ "عيسي"، وأحمد السقا، "لضاحي" محمد ممدوح، ليخبره عن موافقته على العمل معه فى تجارة المخدرات، وقام "عيسي"، بنقل أول نقلة "إستروكس"، من الصعيد إلي القاهرة.
ويعاتب "عزت"، هادي الجيار، "زوجته فرح"، مي عمر، علي طلبها من المحاميالحصول علي تصريح زيارة لوالدها، وفأجها "عزت"، أنه أحضر لها تصريح لزيارة والدها فى السجن، وهو الفنان محمد أبو داوود، ثم ذهبت إليه وبدأت في الشكوي له عما تتحمله من زوجها.
وتنتهى الحلقة بذهاب "فرح"، للمدرسة التى يعمل بها "عيسي"، وتقابله وتكشف له أن "ضاحي"، قام بتصويره أثناء نقل المخدرات.
جدير بالذكر أن "ولد الغلابة"، بطولة: أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، إنجي المقدم ومجدي بدر وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.