كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي حميدة ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر المطرب علي حميدة، في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، في إحدى شخصيات البدو.

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وقال علي حميده، إن الدور التي يجسدها هي شخصية زعيم البدو، نافيا انه يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ماتردد عن ذلك، نظرا لان ملامح الشخصية تشبه القذافي، مؤكدا انه لا يجسد شخصية الرئيس الليبي الراحل.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.