كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة بأداء دينا الشربيني في الحلقة الثالثة من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظيت الفنانة دينا الشربيني، بإشادة من الجميع عقب عرض الحلقة الثالثة، من مسلسلها "زي الشمس" والتي أبرزت قدرتها التمثيلية الرائعة وخصوصا في المشهد الذي يجمعها بشقيقتها ريهام عبد الغفور، وخطيبها احمد السعدني، حيث إكتشفت خيانة شقيقتها مع خطيبها.

وجعل هذين المشهدين أن يتصدر المسلسل تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" وأن يكون حديث مواقع التواصل الإجتماعي.