كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة بأداء دينا الشربيني في الحلقة الثالثة من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حظيت الفنانة دينا الشربيني، بإشادة من الجميع عقب عرض الحلقة الثالثة، من مسلسلها "زي الشمس" والتي أبرزت قدرتها التمثيلية الرائعة وخصوصا في المشهد الذي يجمعها بشقيقتها ريهام عبد الغفور، وخطيبها احمد السعدني، حيث إكتشفت خيانة شقيقتها مع خطيبها.
وجعل هذين المشهدين أن يتصدر المسلسل تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" وأن يكون حديث مواقع التواصل الإجتماعي.
ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.