كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخطاء بالجملة في أولى حلقات "حدوتة مُرة" لغادة عبد الرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت حلقات مسلسل"حدوتة مُرة" للنجمة غادة عبدالرازق تصاعد مثير للأحداث وليكن أبرزها، وفاة والدة "مُرة" في أحداث الحلقة الأولي، وتنجح مرة ، فى خطتها ويحصل زوجها شحاته "محمد شاهين" على الأموال، مقابل بيع أولادها مقابل مبلغ مالي كبير، ويذهب إلى زوجته لكى يحتفل معاها فتضع له السم في الخمر الذي يتناوله فيفارق الحياة ، بعد أن تزوجها وهى حامل من عشيقها، ثم إضطرت الي ترك القرية التي تقطن بها، وتسافر إلي الإسكندرية، لتبدأ بها حياه جديدة.

و"الخليج 365 الفني" يبرز أخطاء الأربع حلقات:

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_عدم إستعمال دكتور الصحة ، للسمعات الطبية.

_الدعاء لأطفال"مُرة" عند دفنهم بالثبات عند السؤال! بالرغم من صغر سنهم.

_اللبس "حديث" وليس يناسب الفترة الزمانية والمكانية لأحداث المسلسل.

_إستخدام سيارات "موديل حديث" لا تناسب الفترة الزمنية للمسلسل.

_لا يتقنوا نطق "اللهجة الفلاحي" علي الرغم من إنهم يعيشوا في الأرياف منذ زمن بعيد، وكونهم من الطبقة تحت المتوسطة.

جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وعدد أخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.