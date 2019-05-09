شاهدوا ملابس مولود ميغان ماركل والأمير هاري في أول ظهور له.. خمنوا سعرها!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - بعد طول انتظار ولِد “آرتشي” نجل ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​، حيث خضع الثلاثي لجلسة تصوير كانت بمثابة أول ظهور رسمي لهاري وماركل مع مولودهما الأول.

“آرتشي” ظهر بالزي المخصص لحديثي الولادة في العائلة البريطانية المالكة وهو عبارة عن شال صوفي من اللون الأبيض من تصنيع “جي إتش هورت آندسون”، في وقت كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن الشال الصوفي يصل ثمنه إلى 105 جنيهات إسترلينية، اي ما يعادل 136 دولاراً أميركياً.

يذكر ان الأمير هاري وفي اول تصريح له بعد ولادة “آرتشي” قال: “نحن سعيدون جداً لنحظى بهذه الهدية الصغيرة المليئة بالفرح وأنه سيتسنى لنا أن نمضي الوقت الثمين معه وأن نراقبه يكبر شيئاً فشيئاً”.