شاهدوا بثينة الرئيسي تتراجع بعد ان اعلنت بطريقة غير مباشرة حملها

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - نفت الفنانة العمانية ​بثينة الرئيسي​ خبر حملها من خلال فيديو بث عبر صفحتها الخاصة على الرغم من انها كانت قد أكدت الامر بطريقة غير مباشرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “السراي” الذي تقدمه الدكتورة نورة عبد الله وقالت بثينة انها تفاجأت بسؤال المذيعة خلال اللقاء واكتفيت بالصمت وحاولت التهرب من الإجابة بسبب الصدمة لكن يبدو أن البعض فسر هذا الأمر على أنه دليل على صحة الخبر ما نفته.

من ناحية أخرى لا زالت بثينة تصور مشاهدها في مسلسل ” الديرفة” الذي يعرض حالياً من كتابة علياء الكاظمي.