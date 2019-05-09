لمن قالت نادين الراسي: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين عبد النور”!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبوستر مركّب لمسلسل “​الهيبة​ – ​الحصاد​”، يجمع الممثل السوري ​تيم حسن​ مع الممثلة ​نادين الراسي​، بدلاً من الفنانة ​سيرين عبد النور​.

هذا البوستر إستدعى تعليقاً من الراسي، التي أعادت نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين”.

يُذكر أن “الهيبة – الحصاد” من بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، جوزيف بو نصار، عبدو شاهين، أويس مخلالاتي، روزينا لاذقاني، وغيرهم، من تأليف وسيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.