لمن قالت نادين الراسي: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين عبد النور”!

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كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لبوستر مركّب لمسلسل “الهيبة – الحصاد”، يجمع الممثل السوري تيم حسن مع الممثلة نادين الراسي، بدلاً من الفنانة سيرين عبد النور.
هذا البوستر إستدعى تعليقاً من الراسي، التي أعادت نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “ما حدا بيحلّ مطرح سيرين”.
يُذكر أن “الهيبة – الحصاد” من بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، جوزيف بو نصار، عبدو شاهين، أويس مخلالاتي، روزينا لاذقاني، وغيرهم، من تأليف وسيناريو وحوار باسم سلكا، وإخراج سامر البرقاوي.
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