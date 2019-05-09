شاهدوا.. ما حقيقة زواج سمية الخشاب عرفياً من مدحت صالح!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب ما تردد في الأونة الأخيرة، حول زواجها عرفياً من الفنان المصري مدحت صالح.
وقالت سمية الخشاب في مقابلة إذاعية: “ما كانش فيه أي علاقة بيني وبين مدحت صالح، وأنا ما قابلتوش في حياتي غير مرة واحدة في أحد الاستوديوهات”.
وكانت سمية الخشاب قد وجّهت رسالة لطليقها الفنان المصري أحمد سعد، قائلة: “ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب”، مشيرة الى انها اصبحت أجمل بعد الطلاق، كما كشفت أن اغنية “بتستقوي” هي ليست كردّ منها على سعد.
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