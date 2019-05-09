شاهدوا.. ما حقيقة زواج سمية الخشاب عرفياً من مدحت صالح!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 11:59 صباحاً - نفت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ ما تردد في الأونة الأخيرة، حول زواجها عرفياً من الفنان المصري ​مدحت صالح​.

وقالت سمية الخشاب في مقابلة إذاعية: “ما كانش فيه أي علاقة بيني وبين مدحت صالح، وأنا ما قابلتوش في حياتي غير مرة واحدة في أحد الاستوديوهات”.

وكانت سمية الخشاب قد وجّهت رسالة لطليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​، قائلة: “ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب”، مشيرة الى انها اصبحت أجمل بعد الطلاق، كما كشفت أن اغنية “بتستقوي” هي ليست كردّ منها على سعد.