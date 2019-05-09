فيفي عبده نجمة “ينانوة جليعة” في الكويت

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عن استعداداها للمشاركة في عرض مسرحي جديد بعنوان “ينانوة جليعة”، في دولة الكويت، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك.
ونشرت فيفي البوستر الرسمي الخاص بالعرض المسرحي عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وكتبت بتعليقها عليه: “كل عام وأنتم بخير، انتظروني إن شاء الله في عيد الفطر المبارك، في الكويت في مسرحية “ينانوة جليعة”، عساكم من عواده”.
تجدر الإشارة إلى أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “مملكة الغجر”، وهو من تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد وإنتاج شركة الذهب بالتعاون مع نقابة السينمائيين.
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