تكريم هاني شاكر على هامش مهرجان المدينة

متابعة بتجــــــــــرد: استقبل السيد عادل الخبثاني والي صفاقس مساء يوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2019 بمقر الولاية الفنان المصري هاني شاكر وذلك بحضور السيدات والسادة المعتمد الأول ومحمد الهادي قديش عضو مجلس نواب الشعب ورئيس بلدية صفاقس ورئيسة بلدية الشيحية ومعتمدي مركز الولاية والمندوب الجهوي للثقافة بصفاقس ومدير مهرجان المدينة ومدير مهرجان صفاقس الدولي وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس وثلة من الإطارات الجهوية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام بالجهة.

وقد تم بالمناسبة تكريم هاني شاكر تقديرًا لعطائه وتاريخه الفني وإسهاماته في مجال الغناء والسينما والمسرح حيث بدأ مسيرته الفنية في سنة 1972 وقدم فيها ما يزيد عن 600 أغنية منذ انطلاقته.

يُذكر أن هاني شاكر تم منحه سنة 2015 صفة سفيرا للنوايا الحسنة من قِبل نادي النوايا الحسنة الدولي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تقديرا لإسهاماته الفنية والإنسانية.