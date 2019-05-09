متابعة بتجــــــــــــرد: كُشِف عن سر عائلي في حياة النجمة المصرية دينا يخص علاقتها بابنها الوحيد علي.
وخلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية على إحدى الفضائيات العربية، كشفت الفقرة أن ابنها علي يضعها في قائمة المحظورين عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، الأمر الذي دفع دينا للانفعال لتؤكد أن هناك من يفشي أسرارها من داخل بيتها لأن هذه الأمور لا يعلمها سوى أهل بيتها فقط.
وعندما استفسرت مقدمة البرنامج منها عن حقيقة ذلك الأمر وسببه أكدت دينا أنه صحيح وأن ابنها وضعها في قائمة المحظورين لأنه لا يريد وصول محبيها إلى حسابه.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات تُكشف لأوّل مرّة عن علاقة دينا بابنها.. يضعها في قائمة المحظورين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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