مايا دياب تسرق الأنظار بالأبيض في حفلة توديع العزوبية

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور بصورة من حفلة توديع عزوبية شقيقتها، وأطلّت بفستان ابيض اللون.

وكتبت مايا دياب في تعليقها على الصورة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “أحتفل مع شقيقتي قبل زفافها”.

على صعيد آخر، تستعد مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر رمضان المبارك وتحديدًا في فترة عيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.