زوج أنغام الجديد يدخل مجال الغناء.. وهل هجرها أولادها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تشارك الفنانة أنغام في الموسم الرمضاني الحالي بغناء تتر مسلسل “حدوتة مرة” الذي تشارك في بطولته الممثلة غادة عبد الرازق، علماً أنّها تنازلت عن أجرها مقابل غناء التترلأنّ الأخيرة هي من استكملت إنتاج عملها الدرامي للخروج من فخ التأجيل بعد مروره أكثر من مرة بأزمات إنتاجية.

ومن ناحية أخرى، يستعد زوج أنغام الموزّع أحمد إبراهيم لدخول مجال الغناء كفنان ليكون في منافسة مع زوجته التي تسانده بقوة في تجربته الجديدة.

وقبل أيام، انتشرت شائعات عن وجود خلافات بين أنغام وابنيها بعد زواجها الأخير من ووصلت إلى حد تركهما المنزل نهائياً، وهذا ما نفاه مصدر مقرّب منها، مؤكداً أن كل ما يتردد عن هذه الخلافات شائعات وهمية لا أساس لها من الصحة والعكس تماماً.