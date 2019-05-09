راغب علامة في المرتبة الأولى

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتلّت أغنية “صدفة” للسوبر ستار راغب علامة المرتبة الأولى عبر أثير إذاعة “فايم اف ام” للأسبوع الثاني على التوالي. ويحصد راغب علامة أصداء الأغنية منذ طرحها حيث حقق الفيديو الرسمي الخاص بها ما يقارب المليوني مشاهدة عبر قناة السوبر ستار على موقع “يوتيوب” الشهير. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كتبتها ولحّنتها أماني النوري، وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها راغب قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات. لمشاهدة فيديو أغنية “صدفة”:

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