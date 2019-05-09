عاصي الحلاني: “التحضير للألبوم الجديد مستمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 القادم. وأعلن عاصي الحلاني عبر حسابه على موقع “تويتر” أن التحضير للألبوم الجديد مستمر حيث شارك الجمهور بفيديو يحمل لقطات حصرية من استوديو التسجيل وكتب بتعليقه عليه: “التحضير للألبوم الجديد مستمر”. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، انتهى عاصي من تسجيل معظم أغاني الألبوم ويشرف على عملية وضع التوزيعات الموسيقية الخاصة بها. تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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