هل نرى المزيد من التنانين في الحلقات المقبلة من “لعبة العروش”؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: شهدت الحلقات السابقة من الموسم الثامن والأخير من “لعبة العروش – Game of thrones” الدراما الأمريكية الأشهر، أصعب أوقات “داينيريس” أو أم التنانين كما تُلقب، بعدما خسرت تنينها “فيسيريان” في آخر حلقات الموسم السابع على يد ملك الليل، كذلك خسرت تنينها الثاني “ريغال” بالحلقة الرابعة من الموسم الرابع.

في حين لم يبق لـ”داينيرس” سوى تنينها الأكبر “دروغون”، يرى مشجعو الدراما الأمريكية الأوسع انتشارًا، أن “كاليسي” أصبحت بعيدة عن “العرش الحديدي”، حيث لن تصمد جيوشها الهزيلة أمام قوات “سيرسي” التي تمتلك القدرة على قتل التنين الثالث والأخير.

ولكن بعض التقارير حول “GOT” توقعت أنه من الممكن رؤية المزيد من التنانين في الحلقات المقبلة من المسلسل، وهذا الأمل الضئيل هو كل ما يملكه محبو التنانين في لعبة العروش، لكن كيف سيحدث ذلك؟

طبقًا للرواية الخاصة بـ”جورج ر. مارتن” فإن التنين مائع للجنس، وعلى الرغم من أن دروغون وفيسيريان، وريغال، قد تم تسميتهم جميعًا بأسماء ذكور، فقد يكونون قادرين من الناحية البيولوجية على الحمل ووضع البيض، لذلك من الناحية النظرية، فإن واحدة من هذه التنانين، يمكن أن تضع البيض.

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وفي المواسم السابقة، رأينا أن “داينيرس” لم تتابع تنشئة تنانينها، خاصة “دروغون” الذي استطاع الهرب منها حينما قيدت كل من “فيسيريان وريغال”، واختفي لمدة طويلة، فسرها العديد من المتابعين بأنه دليل على أن “دروغون” استقل رحلة طويلة إلى “فاليريا” لوضع البيض، وهو ما يمكن أن يكون مفاجأة كبيرة في نهاية الموسم.

وهو ما يفسر أيضا، لماذا “دروغون” هو الأكبر حجمًا من بين التنانين الثلاثة!

وهناك احتمال آخر، بأن يكون هناك المزيد من البيض مخبأ في “شادو لاندز”، ففي الموسم الأول أعطى “إليريو موباتيس”، الرجل الذي رتب زواج “داينيرس” من الكال “دروغو”، الثلاث بيضات إلى “داني” وأخبرها بأنهم من “شادو لاندز” لهذا هناك فرصة صغيرة لوجود مزيد من بيض التنين هناك.