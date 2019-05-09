بعد بلوغها الخمسين.. جينيفر أنيستون تكشف مواصفات فارس أحلامها

متابعة بتجـــــــــــرد: لازالت الشائعات تطارد النجمة العالمية جينيفر أنيستون بعودتها إلى براد بيت، لكنها صرحت بوضوح في حوار مع مجلة الأزياء الأمريكية “هاربر بازار”، أنها لا تواعد أحدًا منذ طلاقها من “جاستين ثيرو”، لكن على أي حال، فالممثلة الخمسينية تعرف تماما ما تبحث عنه في الرجل.

وقالت الممثلة الشقراء، إنها تريد أكثر من رجل وسيم، موضحة أن مواصفات فتى أحلامها المقبل أن يكون مرحًا، يمتلك حس الدعابة، وشعور قوي بقيمته، والثقة، والعطف، والكرم، ويحيط به الأشخاص الطيبون.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تستخدم تطبيقات المواعدة، أجابت “من المحال أن أفعل ذلك”، مضيفة أنها ليس لديها الوقت على أي حال، وتركز تماما على عملها، ولذلك فالمواعدة ليست ضمن أولوياتها، قائلة: “أؤمن أن الحب يظهر من تلقاء نفسه لا بالبحث والسعي وراءه”.

وتستعد الممثلة الأمريكية العالمية في الفترة الحالية لبطولة عمل جديد من إنتاج “نتفليكس” مع الممثلة الكوميدية “تيج نوتارو”، وهو فيلم كوميدي سياسي بعنوان “First Ladies”.

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“جينفير أنيستون” ابنة الممثل جون أنيستون، 85 عاما، وبطل مسلسل “أيام حياتنا Days Of Our Lives” الذي يُعرض منذ 8 نوفمبر 1965، وعلى الرغم من أن زواجها انتهى مرتين، من “براد بيت” و”جاستين ثيرو”، وواعدت “جون ماير” لفترة، إلا أنها لم تيأس من أن تجد الحب، وتعتقد أن مثلها الأعلى في ذلك “إليزابيث تايلور” التي تزوجت 8 مرات منهم مرتين من الزوج نفسه، وهو النجم العالمي “ريتشارد بيرتون”، قائلة: “أعتقد أنه ليس هناك ما يُسمى بحب واحد لكل شخص بل يمكن أن نحب أكثر من مرة”.

وتحدثت “جينيفر” أيضا في الحوار عن عيد ميلادها الخمسين المذهل في فبراير الماضي، الذي كان مكتظا بالمشاهير مثل “كورتيني كوكس” و”ساندرا بولوك”، كما ظهر زوجها السابق “براد بيت” في الحفل لكنها عند هذه النقطة أصرت ألا أثر للرومانسية بينهما بعد انفصاله عن “أنجلينا جولي”، وقالت عن ذلك: “شعرت أن هناك الكثير من الحب والدعم يملأ الغرفة في عيد ميلادي الـ50، أصدقاء جمعتهم على مدى نصف قرن أعطوني كل السعادة التي أريدها في ذلك اليوم”.