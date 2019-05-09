بيبي ساسكس يزور ملكة بريطانيا – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: اختار دوق ودوقة ساسكس اسم “آرشي هاريسون ماونت-باتن وندسور” لطفلهما الأول الذي خرج للمرة الأولى اليوم إلى أنظار العالم، برفقة والده والدته التي تغيبت عن وسائل الإعلام منذ 6 أسابيع.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن فور الكشف عن “بيبي ساسكس” في جلسة تصوير عائلية بقلعة وندسور، ذهب “آرشي” الصغير لرؤية جدته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، والتي من المقرر أن يتم إخبارها باسم الصغير أولًا ومن ثم تقرر الموافقة على الاسم ليتم الإعلان عنه بشكل علني.

كان من المفترض أن تكون الملكة أول فرد في العائلة المالكة يرى الصغير؛ إلا أن المصادفة وقفت حيال ذلك، فخلال اللقاء المصور، كشفت دوقة ساسكس “ميغان ماركل” أن دوق إدنبرة الأمير “فيليب” كان أول فرد ملكي يرى “آرشي” الصغير اليوم.

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وأجاب الزوجان عن عدة أسئلة قبل مغادرة قاعة سانت جورج المهيبة في قلعة وندسور، أثناء استعدادهما لتقديم الرضيع البالغ من العمر يومين فقط إلى الملكة، ووصفت “ميغان” كيف أن طفلها هادئ جدًا ويتمتع بمزاج رائع.

يحتل طفل ساسكس الذي أعلن والده عن ولادته في الصباح الباكر من الاثنين الماضي من منزل الأسرة في فروغمور، المرتبة السابعة في خط وراثة العرش العرش وهو حفيد حفيد الملكة ودوق أدنبرة الثامن وحفيد أمير ويلز الرابع.