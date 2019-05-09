مروان خوري يبدي رأيه بغناء شيرين عبد الوهاب باللبناني

أبدى الفنان الشامل مروان خوري رأيه في غناء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تتر مسلسل “خمسة ونص” يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية.

وقال مروان في حديث اعلامي: “مبروك أحب شيرين من قلبي واتمنى لها التوفيق دائماً وهذه خطوة جميلة”.

Advertisements

وكشف “خوري” الى أنه تم التواصل مع شيرين في السابق لأجل العمل على مشروع لبناني بينهما ولكن الوقت لم يكن مناسباً.

وعبّر مروان عن سعادته ان المشروع بدأ معها وغنت شيرين باللبناني بطريقة رائعة.

نذكر ان أغنية “يا بتفكر يا بتحس” هي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.

نشير ان مروان خوري يطل هذا العام في رمضان من خلال شارة مسلسل كارين رزق الله في تعاون جديد بينهما. الأغنية حملت عنوان “انا الخليج 365” وهي من كلماته وألحانه، توزيع داني خوري وتسجيل استوديو مروان خوري.