هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال.. وسبب "جلطة" شقيقتها مرام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل بشأن فبركة برنامج المقالب "رامز في الشلال"، موضحة أنه بالفعل لم يتم إبلاغها بالمقلب أو الاتفاق معها لتنفيذه والتمثيل على الجمهور.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "الناس كلها بتقول إني كنت على علم بمقلب رامز قبل تصوير البرنامج.. والأمانة أنا كنت من قبل أشوف إنه البرنامج ده أكيد مفبرك وحكي فاضي وتمثيل ويجبون فنانين صح عشان يمثلون الدور".

وأضافت: "لكن ما حدث معي هو إني كنت بصور آخر مشاهد مسلسل (25 دقيقة) وجاني اتصال من أحد المعدين يسألني إذا كنت أقبل الظهور في برنامج مسابقات أم لا.. وطلب مني ارتداء ملابس عادية وحذاء مريح".

وتابعت البلوشي: "قالولي إني هطلع مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز وأنا ما كنت أعرفها.. فسألت مين مهيرة قالولي اعملي سيرش في النت وإنت تعرفي من هي.. وبالفعل سويت سيرش طلعلي رامز جلال ومهيرة في خدعة 2019".

وكشفت الفنانة الكويتية عن سبب إصابة شقيقتها الفنانة مرام البلوشي بجلطة في القلب، موضحة أن طبيعتها الكتومة وكم الضغوطات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب العمل ومسؤوليات أسرتها، السبب الرئيس وراء مرضها.

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وقالت: "ركّبت دعامة وطبعًا كل هادا من المجهود الزايد نظرًا لطبيعة عملها المرهق.. وهي كمان من نوع إنها تكتم في حالها فما تحملت الضغوطات".

وكانت الفنانة الكويتية مرام البلوشي صدمت جمهورها عبر "إنستغرام" بكشفها عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى، ونشرت البلوشي صورة لها من داخل المستشفى تتوسط عددًا من الأطباء والممرضات، وكشفت من خلال تعليقها على الصورة، أن المشكلة الصحية التي عانت منها كانت في القلب وبسبب إصابتها بجلطة، وختمت تعليقها بعد تقديمها شكرها للأطباء بقولها: "نصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي".

وعلى الصعيد الفني، تُشارك الفنانة الكويتية مرام البلوشي في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "دفعة القاهرة"، تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وتروي قصص عدد من الطلاب الخليجيين الذين يدرسون في جامعة القاهرة بمصر.