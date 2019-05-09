اتهامات لمحمد سامي بمجاملة زوجته مي عمر في "ولد الغلابة".. وهي ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن اتهامات المجاملة التي تطارد الفنانة المصرية مي عمر، بلعب أدوار في مسلسلات من إخراج زوجها محمد سامي، لن تنتهي، فمع أي عمل جديد يتعاون فيه الثنائي، يبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الحديث عن دور الزوج في لعب الفنانة الشابة أدوارًا مهمة مع نجوم كبار في الدراما الرمضانية.

وتشارك مي عمر هذا الموسم في مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة النجم أحمد السقا وإنجي المقدم ومحمد ممدوح، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.

وعلى الرغم من عرض 3 حلقات فقط من المسلسل حتى الآن، إلا أنها كانت كافية لجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون اتهامات جديدة لمحمد سامي، بمجاملة زوجته.

ومن ضمن التعليقات، كتب أحدهم: "مين اقترح إن مي عمر تمثل؟ أنا مش ضد إن أي واحدة جوزها يدعمها ويحاول يخليها تنجح بس لما تبقى بتعرف تعمل الحاجة دي فعلًا مش مجرد إنها مراتي ف أحطها عافية".

وقال آخر: "أي مسلسل مخرجه محمد سامي لازم تلاقي مي عمر مراته واخده دور مفكرنا هبل باين".

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كما كتبت أخرى منتقدة مشاركة مي عمر في "ولد الغلابة": "ليه محمد سامي كل ما يخرج مسلسل بيجيب مي عمر مراته معاه؟ هي هتتقمض يعني لو مجتش ف المسلسل؟".

إلّا أن الفنانة الشابة فاجأت المتابعة بالرد عليها بسخرية، قائلة: "آه هاخد على خاطري جااااامد".

يذكر أن مي عمر تعاونت مع زوجها في أكثر من عمل فني درامي وسينمائي، أبرزها "حكاية حياة" للنجمة غادة عبد الرازق، و"كلام على ورق" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، و"الأسطورة" للنجم محمد رمضان، إضافة إلى فيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسني.