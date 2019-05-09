- 1/2
- 2/2
اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت صفحة دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل على "انستغرام" اسم المولود الجديد الذي تأخرا بالكشف عنه قرابة يومين، وهو "ارشي هاريسون ماونت باتن وندسور(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)".
وذلك في التعليق على الصورة العائلية التي جمعتهما مع الملكة اليزابيث التي حضرت لترى حفيدها الثامن في قلعة وندسور بحضور دوق أدنبرة ووالدة الدوقة التي شاركت بهذه المناسبة الخاصة.
هذا ونُشِرَت على الصفحة االصورة العائلية الأولى للثنائي الملكي مع ابنهما. وتم إرفاقها بتعليقٍ على الصورة: "اليوم، دوق ودوقة ساسكس سعيدان بمشاركة أول لحظة عامة لهما كعائلة. وهما يشكران محبتكم ويثمنان عاليا اهتمامكم والامنيات الدافئة والدعم الذي تلقياه من جميع أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر هاري وميغان يعلنا اسم مولودوهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.