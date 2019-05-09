هاري وميغان يعلنا اسم مولودوهما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت صفحة دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل على "انستغرام" اسم المولود الجديد الذي تأخرا بالكشف عنه قرابة يومين، وهو "ارشي هاريسون ماونت باتن وندسور(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)".

وذلك في التعليق على الصورة العائلية التي جمعتهما مع الملكة اليزابيث التي حضرت لترى حفيدها الثامن في قلعة وندسور بحضور دوق أدنبرة ووالدة الدوقة التي شاركت بهذه المناسبة الخاصة.

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هذا ونُشِرَت على الصفحة االصورة العائلية الأولى للثنائي الملكي مع ابنهما. وتم إرفاقها بتعليقٍ على الصورة: "اليوم، دوق ودوقة ساسكس سعيدان بمشاركة أول لحظة عامة لهما كعائلة. وهما يشكران محبتكم ويثمنان عاليا اهتمامكم والامنيات الدافئة والدعم الذي تلقياه من جميع أنحاء العالم".