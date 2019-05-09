وائل نور يتصدر قائمة الأكثر بحثُا على "غوغل "بسبب "شقة فيصل"

تصدَّر الفنان الراحل وائل نور قائمة الأكثر بحثًا في محرك البحث غوغل اليوم، وذلك بعد ظهوره الأول في مسلسل "شقة فيصل" بالحلقة الرابعة والتي عُرضت يوم أمس الثلاثاء.

وكان الفنان الراحل سجّل عددًا من مشاهده في المسلسل قبل تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته في عام 2016، وبعد وفاة نور، قرر المخرج عدم حذف مشاهده وتعديل الأحداث لتتناسب مع غيابه المفاجئ.

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وشكّل ظهور الفنان الراحل وائل نور في حلقة الأمس من المسلسل الذي يُعرض للمرة الأولى، صدمة ومفاجأة للجمهور، فمن المعروف أن الأعمال الرمضانية يتم تصويرها قبل الشهر الفضيل بمدة، وأن الفنان وائل نور فارق الحياة قبل 3 سنوات، إلا أن المسلسل تم تأجيل عرضه بسبب مروره ببعض الأزمات الإنتاجية، والتي تسببت بتأخيره مدة 3 سنوات، والمسلسل يشكل أولى تجارب الفنان الشاب كريم عبدالعزيز في البطولة المطلقة، والذي يجسد شخصية ميزو الشاب الفقير الذي يعاني من مشاكل مادية واجتماعية، إلا أنه يسعى وراء تحقيق حلمه بأن يصبح مطربًا شعبيًا.

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وشارك في بطولة المسلسل "آيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، مي القاضي"، ومن إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب.

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