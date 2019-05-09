شمس الكويتيّة تحدّثت عن علاقتها بالفنّان محمد عبده

اعترفتْ الفنّانة شمس الكويتيّة للمرة الأولى، بزواجها من رجل عربيّ، من أصول تركيّة، مشيرةً إلى أنّه ليس خليجيا.

وقالت شمس، في لقاء تلفزيونيّ: "وجدت فيه جميع الصفات التي كنت أتمناها، إنسان محترم راقٍ متربي وأهله ناس راقين، لأول مرة أجد عائلة زوج تحتويني وتحبني وأحبهم الله رزقني فيهم وفيه"، وأوضحتْ: "هو منفصل منذ 3 سنوات، أنا لا أقبل أن أكون زوجة ثانية"، وبسؤالها عن رأيها في زواج الفنّانة المصريّة أنغام، من الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، رغم أنّ لديه زوجة وأبناء، فقالت: "ما أقدر أحمل المرأة الخطأ الكامل في هذا الموضوع".

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وتابعتْ: "أنا ضد الزواج من رجل متزوج أيا ما كانت الظروف وضد حتى إني أفكر إن مشاعري تشتغل صوبه، لكن مو منطقي إن المجتمع كله محمل أنغام خطأ إنها خربت البيت، لأنه مو صحيح، هادا الرجل حطتلوا مخدر مثلاً؟.. لا هو في كامل قواه العقلية".

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وتحدّثتْ شمس عن علاقتها بالفنّان محمد عبده، قائلة: "صارلي فترة ما اتلقيت به.. وده تقصير مني عشان الصغير هو المفروض يسأل عن الكبير".

وأردفتْ: "ما أحب أتاجر بأحد.. محمد عبده قيمة كبيرة وأهم براند في الغناء الخليجي.. ما أحب إذا تقربت منه يقولوا تزلف أو أبي أتاجر باسمه.. حتى في المقابلات ما أحب أجيب سيرته وما أحب أتاجر فيه لأنه هو قيمة كبيرة".

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