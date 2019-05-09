أحمد آدم يعترفُ بخيانته لزوجته على الهواء

تعرّض الفنان المصري أحمد آدم لموقف محرج أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، وهو سؤاله عن عدد خياناته لزوجته.

وارتبك آدم أمام هذا السؤال، رافضًا الإجابة عنه، لكن مع إصرار "شيخ الحارة" على هذا السؤال، قال "إحنا هنخش في البيوت يعني داخلين على خراب.. هي قفشتني مرتين تلاتة بس هي صبورة وبتتحمل".

وتحدّث الفنان المصري عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أنه كان يحبها وهي زميلته في الجامعة، لكنه كان يخشى أن يُصرّح لها بحبه؛ لأنه كان يخاف من فكرة الارتباط، نظرًا لرغبته في تحقيق نفسه في المجال الفني أولًا.

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وقال إنها شعرت باليأس منه في موضوع الزواج، وهو ما دفعها إلى المبادرة بذلك، وصارحته بحبها، مؤكدةً أنها على أتمّ الاستعداد لانتظاره مهما طال الوقت.

وأضاف أنها استطاعت أن تُغيّر وجهة نظره عن الزواج، لما تحمله من صفات جميلة يتمناها أي رجل، مشيرًا إلى أنه بعد شهرين من الارتباط بها فقط فُتحت له جميع الأبواب المغلقة، وهو ما جعله يشعر بأنها وجه الخير عليه.

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