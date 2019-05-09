شاهد.. هشام جمال ودنيا سمير غانم فى أحدث دويتو خليجى "تعال تعال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب الأغنية الخليجية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال من 2 مليون مشاهدة فى أقل من 15 ساعة، وذلك ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذى يُعرض فى رمضان الجارى "بدل الحدوتة 3". وأغنية "تعال تعال" من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادى، وألحان إخراج ومونتاج هشام جمال. يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال، ويُعرض المسلسل على قنوات الـCBC.

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