شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يعود بقصة "سانتا كلوز مشاكس" فى فيلم "Fat man"..اعرف موعد تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم الأمريكى ميل جيبسون، فى بطولة فيلم كوميدى باسم "Fat man"، حيث يلعب دور سانتا كلوز فى أحداث الفيلم كوميدى الذى سيعرض فى مهرجان كان السينمائى المقبل.

يظهر ميل جيبسون فى دور كريس كرينجل فى الفيلم الذى يخرجه إيان وإيشوم نيلمز، وينتجه تنفيذيًا ديفيد جوردون جرين ودانى ماكبرايد وجودى هيل، ويصف صناع الفيلم بأنه قصة "سانتا مشاكس"، حيث يجسد جيبسون شخصية سانتا كلوز غير تقليدى يستهدفه قاتل مأجور من طفل عمره 12 عامًا بعد عثوره على فحم فى شرابه، وينتظر إنتاج الفيلم فى بداية العام المقبل، حيث من المقرر بدء التصوير فى كندا، أوائل عام 2020.



ميل جيبسون

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وتعرض الحقوق المحلية والدولية للفيلم للبيع فى مهرجان كان الذى يفتتح فى 14 مايو الجارى، وهو أكبر سوق سينمائى فى العالم، وسينتج الفيلم براندون جيمس، ونادين دى باروس، وليزا وولوفسكى، وذلك حسب ما نشره موقع "variety".

يشار إلى أن آخر ظهور للنجم ميل جيبسون، كان فى "Daddy's Home 2" عام 2017، و"Dragged Across Concrete" عام 2018، كما حصل على جائزة أفضل مخرج لجائزة الأوسكار فى عام 2017 عن "Hacksaw Ridge" الذى عرض عام 2016.