كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة السورية أصالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا أكدت فيه أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.
وقالت أصالة: “حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص.. سوريا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أصالة تعلّق على الأزمة السورية من جديد.. رد فعلها لما شافت قبر والدها واخوها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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