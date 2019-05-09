شاهدوا أصالة تعلّق على الأزمة السورية من جديد.. رد فعلها لما شافت قبر والدها واخوها!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ​أصالة​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا أكدت فيه أن المشاكل التي يعانيها وطنها لا يساهم بتاتا في إكمال أي نجاح أو فرح.

وقالت أصالة: “حين يكثر الألم من حولنا، وتصبح بلادنا قاسية على نفسها وعلينا، وحين يرتفع صوت الرّصاص ليصبح سيمفونية دمٍ تتصاعد لتخترق مسامعنا رغم بعد المسافة ، حين يصبح المغلوب على أمّره منبوذاً منّ بعض جيرانه وأهله، تصبح الحياة حتّى وإنّ حلت مُرّه، مرارها يجعل أيّ فرح ونجاح منقوص.. سوريا”.