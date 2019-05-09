لجين عمران ضيفة “بساط الريح 20”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 09:56 صباحاً - أعلنت الاعلامية السعودية لجين عمران انها ستشارك في مهرجان “بساط الريح” الخيري بدورته العشرين والذي يقام سنويا في شهر رمضان في السعودية.

وقد قالت لجين عمران في تدوينة لها عبر حسابها على انستغرام: “حضرت معارض كثير عندنا في السعوديةو كل معرض ما شاء الله أجمل من الثاني.. لكن كل سنة خلال شهر رمضان أسمع صاحباتي في جدة و الرياض يتكلمون عن معرض (بساط الريح) السنوي .. سمعت أنه أرقى و أجمل معرض يقام في السعودية و ماله منافس

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