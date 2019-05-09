ريهام سعيد تهاجم ايتن عامر: “ردي عليك هايوجعك.. وانت صعبانة عليه”!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 09:56 صباحاً - شنت الفنانة المصرية ريهام سعيد هجوما على مواطنتها الممثلة ايتن عامر وذلك بعد عرض حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة” والتي أكدت خلالها ايتن أن ريهام سعيد لا تملك خبرات في التمثيل وتظل مذيعة في النهاية.

وكان رد ريهام سعيد سريعا عقب عرض الحلقة، وذلك عبر حسابها على انستغرام، حيث كتبت: “آيتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة وعشان ردي هايوجعك وانا ماتعودتش اوجع حد، بس انتي صعبانه عليه”.

كانت آيتن عامر تحدثت عن رأيها في تمثيل ريهام سعيد وهو السؤال الذي طرحته عليها بسمة وهبة اثناء استضافتها لها في حلقة اليوم من برنامجها “شيخ الحارة”، قالت آيتن عامر: “شاهدت ريهام سعيد في أحد اعمالها وهي ممثلة جيدة، ولكن تحتاج لتطوير نفسها بشكل كبير، وتستعين بورش التمثيل”.

وتابعت: “ما يعجبني في ريهام سعيد هو إنها لا تهتم بمظهرها أمام الجمهور أثناء التمثيل، فهي ابتعدت تماما عن وضع المكياج اثناء تقديمها لدور فتاة صعيدية، ولكن كأداء فهي تظل مذيعة ولم تدرس التمثيل وخبرتها قليلة.