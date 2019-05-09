إطلاق النار على حمادة هلال في «ابن اصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ازدادت الأحداث إثارة وتشويق مع بدء الحلقة الثالثة من مسلسل “ابن اصول”، للنجم المصري حمادة هلال، وذلك بسبب الغموض الذى سيطر على الحلقة من خلال الاستمرار فى تهديد هشام (حمادة هلال) ومحاولته التعرف على هوية من يحاول التربص به ودخول اشخاص مقربين منه في دائرة الاتهامات.

وبدأت الحلقة من خلال محاولة هشام أن يوري لعائلته الكارت المكتوب على بوكيه الورد حتي يعلموا التهديد عبر الجملة المكتوبة عليه بأنه سيدفع الثمن، والغريب أنهم ما ان يروه حتي يجدوا “حمد لله على السلامة” هي الجملة المكتوبة، وبالتالى تقوم والدته بإحضار دكتور نفسى لتفسير ما يحدث لابنها، وبعد مجيئه يصف حالة هشام بأنه مصاب بمرض نفسي رغم انكار هشام، كما يؤكد الدكتور بأنه لابد من التغلب علي المرض بتكوين أسرة من خلال زواجه وإنجاب أطفال تشغله عن وحدته.

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بعد ذلك تتوجه أصابع الإتهامات إلى خاله وايتن عامر بظهور كلاً منهما فى مشهد منفصل عن الآخر حيث يقوم خاله باتصال تليفوني غامض أكد فيه بوجوب إنهاء الأمر بينما تقول آيتن عامر لمن تكلمه: لازم هشام يلف حوالين نفسه، وهو ما يوجه الإتهامات إلى كلاهما كسبب فيما يحدث لحمادة هلال.

الغموض لا يقف عند هذا الحد وإنما يزيد مع تليفون صولا والدة هشام (سوزان نجم الدين) التي تقول فيه “لازم كل حاجة تخلص يا تهامي”، و هو ما يضعها داخل دائرة الاتهام أيضاً.

وتتوالى الأحداث ويصل حمادة هلال إلى موقف لا يحسد عليه حيث بات يشعر بأنه بالفعل مريض نفسي بعدما ذهب إلى ضابط زميله فى محاولة منه لمعرفة صاحب الرقم الذى يهدده لياكد الضابط بأن الرقم مسجل باسمه، وبالتالى عليه أن يفوق مما يعاني منه،..بعدها يفرح حمادة بعدما وجد دليل لما يعاني منه لرؤيته فى الحمام جملة مكتوبة على المرآة مفادها أنه سيدفع الثمن ولن يفلت مرة أخري، لكن كالعادة بعدما يذهب للاتيان بوالدته وخاله لا يجد شىء مكتوب على المرآة، وبالتالى يغرق فى همومه معتقداً بأنه يعاني من أوهام بالتأكيد إلا أنه ومع نهاية الحلقة يتفاجىء بمحاولة شخص ملثم يقتحم غرفة نومه من الشباك ثم يطلق النار عليه أثناء محاولته الهرب لتنتهي الحلقة عند هذا الحد.