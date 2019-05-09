بالصور- أمل تدعم زوجها جورج كلوني في أحدث أعماله

يعود النجم العالمي جورج كلوني إلى الشاشة الصغيرة بعمل مقتبس عن رواية جوزيف هيلر (كاتش-22) وذلك بعد عشرين عامًا من تركه مسلسل (إي.آر).

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وحضر “كلوني” العرض الاول للمسلسل في لوس انجلوس برفقة زوجته المحامية البريطانية، من اصل لبناني، أمل علم الدين التي أحبت ان تدعمه في أحدث أعماله.

ولاحقت الكاميرات جورج وأمل حيث ظهرا وهما في قمة الانسجام على عكس كل الإشاعات التي تحدثت مؤخراً عن توتر علاقتهما.

نذكر ان “كلوني” هو أيضا المنتج المنفذ وأخرج حلقتين من المسلسل الذي تبثه شبكة هولو. وتدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية حول أحد أفراد قائدي سرب قاذفات أمريكية يخوض صراعا ضد كبار المسؤولين في الجيش.