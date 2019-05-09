جورج كلوني يطالب منتقدي ميغان ماركل بالتوقف عن مهاجمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم العالمي جورج كلوني، عن أمله في أن تلاقي ميغان ماركل، دوقة ساسكس معاملة طيبة من الناس بعد أن أصبحت أمًا، إذ يتمنى أن يكفّ منتقدوها عن مهاجمتها.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد حضر الممثل البالغ من العمر 58 عامًا وزوجته المحامية أمل علم الدين، زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، وقال إن ميغان تعرضت للكثير من الإساءة والتشويه، وقارن ذلك بما تعرضت له الأميرة ديانا، أميرة ويلز.

وأضاف كلوني، الذي يعيش بالقرب من منزل الدوق والدوقة في وندسور، أن التركيز عليهما من قِبل وسائل التواصل الاجتماعي سيكون مضاعفًا لاسيما بعد قدوم الطفل.

ونفى جورج كلوني شائعة أنه سيصبح عراب الطفل، ودعا الناس لمعاملة ميغان، بشكل لطيف فهي أمرأة شابة أنجبت للتو.

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وقضى كلوني وزوجته أمل إحدى العطلات مع الدوق والدوقة في إيطاليا وحضرا أيضًا حفل استقبال المولود.

وقال كلوني مازحًا إن هذا الطفل يسرق منه الأضواء، وتحدث ايضًا بحماس عن زوجته المحامية الحقوقية ودورها في إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهما من قبل قوات الأمن بسبب تغطيتهم لأحداث مذبحة مسلمي الروهينجا.

وقال لصحيفة "أسوشيتيد برس" إنه فخور جدًا بزوجته وجهدها في الدفاع عن حقوق الإنسان.