شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى وأحمد صلاح وجمال عبد الناصر فى التجمع الخامس لتصوير "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت أمس النجمة ياسمين صبرى مشاهد جديدة يتضمنها مسلسل "حكايتى" فى إحدى فيلات منطقة التجمع الخامس، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان جمال عبد الناصر وأحمد صلاح حسنى واستمر التصوير لمدة يوم واحد، وتنتقل ياسمين إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل بدءًا من اليوم الخميس.



تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.



المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وعمرو صحصاح وجمال عبد الناصر وآخرون.