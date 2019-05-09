تعرف على الزوج الجديد للفنانة شمس الكويتية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت مجموعة صور للفنانة شمس الكويتية أثارت جدلا كبير حول زواجها مرة أخرى، حيث أطلت في الصور مرتدية فستان زفاف أبيض أنيق، وتزينت بمكياج قوي، ومجوهرات ماسية مع ساعة يد خطفت الأنظار.
وظهرت الفنانة في إحدى الصور وهي تمسك بيد شخص بجوارها بدون إظهار ملامح وجهه، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأن الصور ليست من جلسة تصوير، وأن الفنانة احتفلت بزفافها فعليا.
الفنانة الكويتية اعترفت بزواجها بشكل صريح، وذلك خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” على قنوات MBC، حيث قالت أنها وجدت الشخص المناسب، ووصفته بأنه رجل محترم وراقي، وأنها لأول مرة تجد عائلة زوج تحبها وتحتويها.
شمس كشفت عن هوية زوجها بقولها إنه عربي من أصول تركية وأنه ليس خليجياً، لافتة إلى أنه كان متزوج من قبل وانفصل عن زوجته الأولى منذ ثلاث سنوات، وأكدت أنها ترفض أن تكون زوجة ثانية.
يذكر أنه كانت قد ظهرت مؤخرا مجموعة صور للفنانة شمس الكويتية، أطلت فيها مرتدية فستان زفاف أبيض أنيق، وتزينت بمكياج قوي، ومجوهرات ماسية.
وظهرت الفنانة في إحدى الصور وهي تمسك بيد شخص بجوارها بدون إظهار ملامح وجهه، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأن الصور ليست من جلسة تصوير، وأن الفنانة احتفلت بزفافها فعليا.
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