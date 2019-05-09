العد العكسي لزفاف لورا خباز بدأ

تستعد الممثلة لورا خباز للاحتفال بزفافها على الشاب ريمون منصور، يوم السبت المقبل، 11 ايار الحالي وذلك بعد أكثر من عام على خطوبتهما.

واستعداداً لحفل الزفاف، نشرت لورا فيديو تَظهر فيه مع صديقتها وهما تغنيان أغنية جورج خباز “كبرت البنوتة”:

“كبرت البنوت .. كبرت ست الكل/ صار بدها تتجوز .. تتركني وتفل

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ربيت بدموع العنين .. ربيت بالنقد وبالدين/ بيجي واحد مدري تنين .. بياخدها وبيفل”.

كما اطلقت صديقة لورا العد العكسي لحفل الزفاف.

وكان خطيب “خباز” قد فاجأها خلال مقابلة اعلامية لها حيث أثنى على شخصيّتها وهضامتها وحنانها. وأكّد انّه يحبّها ولن يطلب منها أن تترك المسرح والتمثيل، بدورها تحدّثت لورا عن شخصية ريمون الذي اختارتها لتشارك معه حياتها.

نشير ان لورا تشارك في بطولة مسرحية “إلا إذا تغيّر شي” مع شقيقها الفنان جورج خباز ونخبة من الممثلين. وقد انهت المسرحية عروضها منذ يومين بعد 6 أشهر من العرض المتواصل.