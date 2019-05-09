الكشف عن اسم المولود الملكي للأمير هاري وميغان ماركل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن اسم مولودهما الجديد عبر حسابهما على موقع "إنستغرام" اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة ميترو البريطانية فإن الاسم الذي سيحمله المولود الجديد هو "أرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور" استناداً لما نشره والداه عبر "إنستغرام" إلى جانب صورة له برفقة جدته الملكة إليزابيث وجده الأمير تشارلز.

وجاء في منشور دوق ودوقة ساسكس: "يسر دوق ودوقة ساسكس أن يعلنا عن تسميتهما لطفلهما الأول باسم (أرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور)".

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وبعد ظهر اليوم شهدت قلعة وندسور مراسم تقديم أصحاب السمو الملكي مولودهما، الحفيد الثامن للعائلة الملكية، لصاحبة الجلالة، في حضور دوق أدنبرة ووالدة دوقة ساسكس لهذه المناسبة الخاصة".

يأتي ذلك بعد أن قدم الوالدان لمحة عن ابنهما الأول من خلال أول صورة تأخذ له على الإطلاق.

يذكر أن اسم أرتشي هو أيضا لقب ابن عم المولود الأمير جورج وكلمة "هاريسون" تعني نجل هاري.