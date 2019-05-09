أمير كرارة: هذا الفنان هو سليم الأنصاري الحقيقي.. و"أول فتاة عاكستها زوجتي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان أمير كرارة، إن أول فتاة عاكسها في حياته هي زوجته التي أُعجب بها وانتهى الموضوع بينهما بالزواج، رغم أنه يكره معكاسة الفتيات.

وكشف لأول مرة عن بطل مسلسل "كلبش" الذي يُبث منه الجزء الثالث خلال السباق الدرامي الحالي، لكنه اعتذر عنه في الوقت النهائي ليكون من نصيبه هو خلال فترة أُصيب فيها بالإحباط وعزف عن كل شيء.

وأكّد أمير كرارة، في برنامج "عايشة شو" الذى تُقدّمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ويُعرض يوميًا على شاشة قناة "القاهرة والناس" أن الفنان حسن الرداد هو الذي كان مرشحًا بقوة لأداء دور سليم الأنصاري في كلبش إلا أنه اعتذر عن الدور في الوقت النهائي.

وأشار أمير إلى أن مخرج إعلانات قال له في بداياته عندما شاهده "الكاميرا مبتحبش وشك"، مؤكدًا أنه تمسّك بحلمه واستمر فى مسيرته حتى وصل لمرحلة النجومية.

وخلال البرنامج، رفض أمير كرارة الإفصاح عن اسم المخرج، لافتًا إلى أن هذا المخرج طلب منه العمل معه بعد تحقيق النجومية والنجاح، لكنه رفض التعاون معه.

وكشف "أمير" عن أنه ندم على تقديم شخصية شيكوريل، كما ندم على عدم المشاركة فى فيلم "ولاد رزق"، وقال: تمنيت المشاركة فى الفيلم، ولكن الظروف لم تسمح، وما نشر عن اعتذاري عن العمل غير صحيح؛ لأنه عمل جيد جدًا ومميّز وإضافة لأي فنان.

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ولفت إلى أنه أصيب باكتئاب استمر عدة سنوات؛ بسبب تقديمه مسلسل "الطبال" الذي ندم عليه، متابعًا:"ولو عاد به الزمن لن يقدمه مرة أخرى".

وعن مسلسل "كلبش"، أكّد أمير كرارة، أنه رفض العمل في البداية ولم يقتنع بالدور، ولم يقرأ الورق الخاص بالعمل، بعد ترك السيناريو 5 سنوات دون النظر فيه.

وبيّن أن المنتج محمد عبدالحميد والمؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي نجحوا في إقناعه، فقرّر أن يُقدّم العمل على طريقة السبوبة، لكنه فوجئ بردود الفعل بعد أول حلقة والصدى الذي حققه المسلسل فى الشارع المصري.

واعتبر "كرارة" أن هذا العمل تعويض من الله سبحانه وتعالى عن فشل مسلسل "الطبال"، وكشف كرارة أن العمل فى البداية كان يُقدّمه حسن الرداد، لكنه فى النهاية كان من نصيب أمير.