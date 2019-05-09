شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن "Missing Link" يحقق 17 مليون دولار منذ طرحه بدور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن "Missing Link" إيرادات وصلت إلى 17 مليون دولار، منذ طرحه يوم 12 أبريل الجارى فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويدور الفيلم حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هى أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هى مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ فى أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطورى، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.



الفيلم من بطولة زوى سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي أوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراى، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.