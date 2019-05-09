بالساري الهندي.. جلسة تصوير جديدة لهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع"إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها، على هامش تصوير دورها في مسلسل "الواد سيد الشحات".

وظهرت هنا في الصور بالساري الهندي، حيث ظهرت في حلقة أمس وهي ترتديه للنصب على مهراجا هندي.

يُذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يعرض على dmc، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وهيفاء وهبى.