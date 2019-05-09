كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجاهل كاملة أبو ذكري على تتر "زي الشمس".. ريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني يتضامنا معها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تجاهل اسم المخرجة كاملة ابو ذكري، على تتر مسلسل "زي الشمس" بالرغم من عملها في المسلسل من البداية واختيار جميع أفراد العمل لم يتم ذكر اسمها على التتر وتم توجيه الشكر للمخرج أحمد مدحت، وكتابة اسم سامح عبد العزيز فقط في الإخراج.

وبعد مشهد جمع ريهام عبد الغفور "فريدة" بشقيقتها دينا الشربيني "نور" في العمل والذي أشاد به جميع متابعي المسلسل علي مواقع التواصل الاجتماعي قامت ريهام عبد الغفور بكتابة شكر علي حسابها للمخرجة كاملة أبو ذكري لتؤكد عن سعادتها بالعمل معها وهو ما اكده الفنان احمد صلاح السعدني في لفتة تضامن بمجهود كاملة أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.