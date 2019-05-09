كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال سليمان عن "حرملك": الجمهور يحترم أي عمل مختلف.. وظهوري في "زي الشمس" ضيف شرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم جمال سليمان، أنه سعيد بمشاركته في تجربة مسلسل "حرملك" مشيرا إلى أن ميزانية المسلسل ضخمة للغاية وأنه تطلب الكثير من المجهود وخاصة انه عمل تاريخي.

وأضاف جمال، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني" أن الجمهور يحب كل الأعمال المختلفة ولا يهمه نوع العمل علي قدر محتواه وان هناك كثيرا من الأعمال الدرامية التاريخية التي نجحت في السوق الدرامي ولاقت اقبالا جماهيرا كبيرا، وان المشاهد تم تصويرها في عدد من البلاد العربية منهم لبنان ودبي.

وتابع أن سبب غيابه عن السوق المصري هو تطلبه السفر كثيرا بسبب "حرملك" ولكنه سيظهر كضيف شرف في مسلسل "زي الشمس" وان ظهوره كضيف شرف لإعجابه بالدور حيث لايهمه حجم الدور بقدر اهميته وتأثيره في الأحداث

يخرج "حرملك" المخرج تامر اسحاق، الذي ذاع صيته بعد ذلك بفضل مجموعة من الأعمال الدرامية والتي تمكن من خلالها من تصوير البيئة الشامية بصورة واقعية،ومن أبرز أعماله مسلسل "منمنمات اجتماعية" ، والمسلسل العراقي "الحب والسلام" ومسلسل "الدبور".