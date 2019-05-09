كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبة مشاري حمادة تكشف عن تحضيرها لجزء ثان من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الكاتبة هبة مشاري حمادة مؤلفة المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" عن عكوفها على كتابة جزء ثانِ من المسلسل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩.

وأكدت "هبة" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية" أن الجزء الثان من العمل ستدور أحداثه بعد انتقال الطلبة للدفعة الثانية، وسيشهد منعطفات سياسية واجتماعية كثيرة، كما ستدخل شخصيات جديدة على العمل.