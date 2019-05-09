شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 أيام.. فيلم الرعب The Intruder يحقق 12 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب " The Intruder" إيرادات وصلت إلى 12 مليون دولار حول العالم منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى، الفيلم من إنتاج شركة سونى، وانقسمت الأيرادات بين 11 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و مليون دولار فى باقى دول العالم.

الفيلم من بطولة دينيس كويد، ميجان جيد، ديبس هوارد، مايكل ايلي، جوزيف سيكورا، ألفينا أوجست، ليلي سيب، لي شورتن، كارولين موثوني مويتا، ومن إخراج ديون تايلور، وتأليف ديفيد لوجيري.

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ويدور فيلم " The Intruder" حول شراء زوجان شابان منزلا جميلا يطل على عدة فدادين من الأرض فقط لاكتشاف أن الرجل الذي اشتراه من يرفض التخلي عن الملكية للمنزل والمزرعة.