كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:54 صباحاً - أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه يجب التفريق بين الشيعة كأمة ومذهب ومن يحكمو إيران الآن، معلنًا أنه ” يؤمن بأن الشيعة مؤمنون ومسلمون وأعلم أنهم يروني كافراً ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الصحوة لم تكن بيد شخص واحد أو طائفة فكرية واحدة يمكن الحكم عليها حكمًا فاصلًا، إذ لا يوجد أشخاص مسؤولون عنها تحديدًا.
وتابع: الصحوة إجمالًا ليست عودة للإسلام لأن الإسلام حاضر وموجودًا وظاهرًا، مشيرًا إلى أنه بعد ظهور الصحوة انتشر العلم الشرعي بين الناس وبدأ الشباب في التقليل من الذهاب لمواطن اللهو.
وأفاد بأن تعليق الفوانيس في رمضان أصبح من العادات ولا يرى علها حرجًا، وإنما هو من مظاهر الاحتفال فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المغامسي: “أنا مؤمن ان الشيعة من حيث الجملة مسلمون وان كنت اعلم انهم يرونني كافر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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