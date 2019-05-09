شاهد.. سما المصري: “الرجل يبقى نرجسي وعصبي في رمضان”

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:54 صباحاً - قالت الفنانة سما المصري انها ستنشر فيديوهات تقدم فيها نصائح للستات في رمضان.

وظهرت سما المصري في فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل فانوس.

وقالت سما المصري ان “الرجل يبقى نرجسي شوية وعصبي خلال شهر رمضان” وان نصائحها ستكون حول “ازاي تبسطي زوجك وتحافظي على بيتك واولادك”.

والطريف ان سما المصري كانت عصبية في الفيديو بسبب عدم رضاها عن طريقة تصويرها وقالت: “معليش جايبة حد مبتدأ”.