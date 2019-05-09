كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:54 صباحاً - صرحت الفنانة اكويتية فرح الهادي خلال لقاء لها في برنامج “ممكن نتعرف أكثر” مع الإعلامي علي نجم، حول مقولة “حديثة نعمة”.
وردت فرح الهادي على سؤال ”هل ظلمت نفسك أم كبرت في عين نفسك؟” بالقول “وصلت لشي وايد أحلم بيه من زمان.. بوقت صغير “.
وتابعت فرح الهادي: “هذا الشيء وايد فخورة فيه وأقوله بكل فخر في ناس وايد يعلقون على كلمة حديثة نعمة يعني الله أنعم عليا توي الحين..شنو العيب ؟ أنا حديثة نعمة وفقيرة كنت الفقر مو عيب وأنا الإنسان الفقير أحترمه وأقدره أكثر من الناس اللي معها ملايين..لأن هذا الإنسان فاهم وعارف ومر بتجارب..وعايش أشياء هما ما عاشوها”
وأضافت “أنا وايد فخورة بنفسي علشان أنا تغيرت ” وأيضا صرحت بأن سندها الوحيد هو زوجها عقيل .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فرح الهادي: “انا حديثة نعمة وانا كنت فقيرة والفقر مو عيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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